Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter Alkoholeinfluss - Rollerfahrer stößt mit geparktem Anhänger zusammen

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstag (9.12.) ereignete sich um kurz nach Mitternacht auf der Herforder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Vlothoer fuhr mit seinem Roller der Marke Piaggio in Richtung Vlotho. Kurz vor der Einmündung zur Straße Am Ellernberg stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und stürzte auf die Straße. Anwohner und weitere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um den 19-Jährigen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Vlothoer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte er Anzeichen von Alkoholkonsum, was ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Da der 19-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde er mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Hier versuchte sich der Vlothoer zunächst den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, konnte jedoch von den Beamten an einer Flucht gehindert werden. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Eigentümer des Anhängers wurde durch die Beamten über den Unfall, bei dem ein Schaden von rund 400 Euro entstanden ist, informiert.

