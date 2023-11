Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneuter Einbruch in Auto

Ludwigshafen (ots)

In ein Auto wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag (06.11.2023, 18 Uhr bis 07.11.2023, 9 Uhr) auf dem Messplatz in der Sumgaitallee eingebrochen. Durch das Einschlagen einer Scheibe entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Das Fahrzeuginnere wurde durchwühlt, gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

