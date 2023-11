POL-PPRP: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (06.11.2023) kam es gegen 10:30 Uhr auf der Ortsumgehung Maudach (K13) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. An der Kreuzung zur Bergstraße fuhr eine 87-Jährige auf eine 75-Jährige auf, welche dort an der roten Ampel wartete. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 87-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand ...

mehr