POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Sonntag, 29.10.2023, 12.00 Uhr und Montag, 30.10.2023, 15.00 Uhr in eine Pfarrkirche am Aufriedhof einzubrechen. An der massiven Holztüre konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Die Schließvorrichtung konnte von den Unbekannten jedoch nicht überwunden werden und so gelangten diese nicht in das Innere der ...

