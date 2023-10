Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehreinsatz auf Werksgelände

Nordhausen (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es zur Alarmierung der Feuerwehr. In einem Betrieb in der Rothenburgstraße soll es zu einem Brand gekommen sein. Vor Ort konnten glücklicherweise keine offenen Flammen festgestellt werden. Nach Angaben der Mitarbeiter kam es zu einem technischen Defekt. In Folge dessen wurden alle Maschinen automatisiert gestoppt. Aus einem Schaltschrank drang Rauch, welcher durch Mitarbeiter unter dem Einsatz eines Feuerlöschers eingedämmt wurde. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde die Fabrikationshalle gelüftet. Personen kamen durch den Rauch nicht zu Schaden.

