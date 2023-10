LPI-NDH: Landesübung der Landespolizeiinspektion Nordhausen - Einladung für Pressevertreter

Bad Frankenhausen (ots) - Gegen 15:00 Uhr wurde am Samstag den 14.10.2023 eine 39-jährige Autofahrerin in der Breiten Straße in Bad Frankenhausen kontrolliert. Hierbei sollte auch die Fahrtüchtigkeit der Frau geprüft werden, sodass ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf die Einnahme von Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Die Frau musst die Beamten folglich in ein Krankenhaus zur ...

mehr