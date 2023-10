Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall auf Basler Straße - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit unterschiedlichen Angaben der Beteiligten kam es am Montag, 30.10.2023 gegen 16.00 Uhr auf der Basler Straße. Hier ordnete sich an der Ampelanlage eine 34 Jahre alte VW-Fahrerin auf die Abbiegespur nach links in Richtung Fricktalstraße ein. Hinter der 34-Jährigen fuhr ein 48 Jahre alter Seat-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei dem der Unfallhergang derzeit noch unklar ist. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf jeweils rund 500 Euro. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

