POL-D: Pempelfort - Geschäftsmann überfallen - Dringend Zeugen gesucht!

Pempelfort - Geschäftsmann überfallen - Dringend Zeugen gesucht!

Tatzeit: Samstag, 17. Februar 2024, 07:00 Uhr

Nach einem Überfall auf einen Geschäftsmann am vergangenen Samstagmorgen in Pempelfort sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Ein 57-jähriger Geschäftsmann war auf dem Weg zur Arbeit von zwei Unbekannten geschlagen und ausgeraubt worden. Entwendet wurde unter anderem Bargeld in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Der Tatort liegt im Bereich der Vagedesstraße / Rosenstraße. Die Räuber flüchteten in Richtung Rochusstraße / Prinz-Georg-Straße. Wenige Sekunden nach dem Raub fuhr ein unbekannter, weißer Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort davon.

Die beiden Täter waren maskiert. Einer war dunkel, der andere hell gekleidet.

Erste Ermittlungsansätze der Polizei liefen bislang ins Leere. So suchen die Ermittler jetzt dringend Zeugen.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 36 der Düsseldorfer Polizei unter 0211 - 870-0.

