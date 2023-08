Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstöße mit E-Scooter festgestellt

Jena (ots)

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, kontrollierten Beamte der Polizei Jena zwei E-Scooterfahrer im Bereich des Magdelstieges in Jena. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Kraftfahrzeuge kein Versicherungskennzeichen hatten. Die 47-jährige Fahrzeugführerin und ihr 57-jähriger Begleiter, welcher ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war, wurden wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz belehrt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Am Samstagmorgen wurden durch die Polizei Jena im Stadtgebiet verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt. Hier fielen mehrere E-Scooterfahrer auf, welche deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. So wurde gegen 1 Uhr auf dem Carl-Zeiss-Platz ein 32-jähriger junger Mann einer Kontrolle unterzogen. Der spätere gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Gegen 3 Uhr stellten die Beamten einen 21-jährigen Fahrzeugführer in der Westbahnhofstraße mit einem Wert von 0,65 Promille fest. Gegen beide Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Um 4:30 Uhr wurde ein weiterer E-Scooter einer Kontrolle unterzogen welcher in der Westbahnhofstraße unterwegs war. Der 32-jährige Fahrer absolvierte den Atemalkoholtest mit knapp über 1,1 Promille und lag somit im Bereich einer Straftat. Es wurde eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 2 Uhr wurde ein 24-jähriger E-Scooterfahrer in der Karl-Liebknecht-Straße kontrolliert. Der Mann hatte 1,76 Promille in der Atemluft, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell