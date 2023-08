Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Messer bedroht

Jena (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:50 Uhr war ein 17-jähriger junger Mann mit der Straßenbahn der Linie 1 vom Stadtzentrum in Richtung Lobeda unterwegs. In der Straßenbahn fiel ihm ein Mann auf, der ihn sehr auffällig anschaute. Beide Männer stiegen an der Haltestelle Paradiesbahnhof aus, wo es dann zur Auseinandersetzung kam. Der Unbekannte zog ein Einhandmesser und machte Stichbewegungen in Richtung des Geschädigten, verfehlte ihn jedoch. Dem jungen Mann gelang die Flucht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca.170 cm, - deutsch, - schlank, - Basecap, - grünes T-Shirt, - blaue Hose, - weiße Sneaker, - Tattoos an Gesicht/Arm/Bein. An der Straßenbahnhaltestelle wo sich die Tat ereignet hat sollen sich mehrere Zeugen aufgehalten haben. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

