LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Sonneberg (ots) - Am 12.04.2024, gegen 15.15 Uhr, klingelten in Sonneberg in der Friesenstraße zwei bisher unbekannte Beschuldigte bei einer 83-Jährigen und baten um eine Spende. Die Männer betraten die Wohnung und verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch. In der weiteren Folge begab sich einer der Personen in einen Nebenraum und entwendete aus der Geldbörse das Bargeld der Frau. Die Unbekannten können wie ...

