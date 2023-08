Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu tief ins Glas geschaut und in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Eine erheblich betrunkene Person löste am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in der Innenstadt aus. Mehrere Passanten meldeten einen Mann in der Kammgarnstraße, der sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Die Beamten trafen an der gemeldeten Örtlichkeit einen 70-jährigen Mann an, auf den die Beschreibung passte. Da ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Wegfindung nicht mehr gelang und er auch alleine wohnte, nahm die Polizeistreife ihn mit zur Dienststelle. Dort konnte er letztendlich, nach ärztlicher Untersuchung, seinen Rausch ausschlafen. Ein Alkoholtest, der Aufschluss über die Alkoholisierung geben könnte, konnte nicht durchgeführt werden. |kfa

