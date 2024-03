Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl gescheitert

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Samstagabend 21:30 Uhr bis Sonntagnachmittag 16:45 Uhr gewaltsam eine Garage am "Schackenberghang" in Suhl. Der Versuch, dass sich in der Garage befindliche Quad zu klauen, scheiterte, sodass nach aktuellen Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0057443/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell