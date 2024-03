Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall abgehauen

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der "Straße des 8. März" in Zella-Mehlis geparkten Skoda. Der Verursacher beschädigte mit seinem vermutlich weißem Fahrzeug den linken vorderen Kotflügel des Autos und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0057082/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell