POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall am Kreisel in Türkismühle in der Saarbrücker Straße mit zwei verletzten Personen

Türkismühle (ots)

Der Unfallbeteiligte PKW befuhr am Do. 22.02.2024, gegen 09:40 Uhr, die Saarbrücker Straße in Türkismühle in Fahrtrichtung Nohfelden. Am dortigen Kreisel fuhr der männliche Fahrzeugführer aus bisher unbekannten Gründen geradeaus und kollidierte in der Folge mit mehreren Gabionen- bzw. Steinkörben, welche auf der Mittelinsel des Kreisels aufgestellt sind. Durch die Kollision überschlug sich der PKW und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges sowie dessen Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide erlitten leichte Verletzungen. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung des auf dem Dach liegenden Unfallfahrzeuges, kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

