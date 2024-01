POL-IZ: 240123.1 Engelbrechtsche Wildnis: Frau ertappt Einbrecher

Herzhorn (ots) - Am heutigen Vormittag hat sich in Herzhorn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet, bei dem eine Rentnerin sich schwere Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus kam. Ein 64-Jähriger war mit seinem VW-Bus in Herzhorn auf der Straße Am Deich unterwegs und beabsichtigte, seine Fahrt in Richtung Glückstadt, Grillchaussee, fortzusetzen. ...

mehr