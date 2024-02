Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mögliche Trunkenheitsfahrt und unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges in Türkismühle

66625 Nohfelden (ots)

Am 17.02.2024 teilte ein Mitarbeiter einer Pizzeria mit, dass ihm sein Lieferfahrzeug (weißer Peugeot Partner) in Türkismühle entwendet worden sei. Das Fahrzeug hätte im Rahmen einer Auslieferung gegen 13:00 Uhr in der Saarbrücker Straße mit laufendem Motor gestanden. In einem unbeobachteten Moment muss jemand eingestiegen und damit weggefahren sein. Die Polizeibeamten der PI Nordsaarland konnten das Fahrzeug später im Rahmen der Fahndung in einer Parallelstraße (Von-Boch-Straße) vorfinden. Das Fahrzeug stand dort und auf dem Fahrersitz konnte ein 40-Jähriger aus der Gemeinde Nohfelden angetroffen werden, welcher offenkundig alkoholisiert war. Der Angetroffene stritt den unbefugten Gebrauch des Fahrzeuges und eine mögliche Trunkenheitsfahrt ab. Ein Anfangsverdacht gegen die Person wurde begründet und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Tatzeit in welcher das Fahrzeug vom Täter geführt wurde liegt etwa zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

