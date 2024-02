POL-Nordsaarland: Känguru gesichtet

Weiskirchen-Rappweiler (ots) - Am frühen Freitagabend, 09.02.204, wurde in Rappweiler in der Zwalbacher Straße über Notruf eine Rauchentwicklung in einem Zweifamilienhaus gemeldet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich nicht um ein Brandgeschehen, sondern es war zu einer Verpuffung in einem Holzofen gekommen. Sach- und Personenschaden ist nicht ...

