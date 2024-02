Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Trickdiebinnen erneut unterwegs

66625 Nohfelden (ots)

Am Samstag dem 10.02.2024 zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr kam es zu zwei Meldungen bei der Polizeiinspektion Nordsaarland durch besorgte Anwohner aus Nohfelden, OT Sötern. Ebenso wurde ein weiterer Fall in der Ortsgemeinde Gimbweiler bekannt. Demzufolge sollen zwei "Bettlerinnen", ca. 20 - 25 Jahre alt, an den Haustüren geklingelt und nach einem kurzen Gespräch um Einlass in die jeweiligen Häuser gebeten haben. Die angegebenen Gründe, um ins Innere der Anwesen zu gelangen, sind aus den Erfahrungen der Polizei vielseitig. Hierbei wird gerne die aktuelle Kälte, ein dringender Toilettengang, fehlende Kleidung, eine vorgespielte Verletzung oder einfach Hunger oder Durst genannt. Vorliegend gelang es den Täterinnen in beiden Fällen die Anwesen zu betreten. Ungeniert, auch im Beisein der Anwohner, werden dann ungefragt diverse Zimmer betreten und Schränke sowie Schubladen geöffnet. In nur wenigen Minuten werden so Wertgegenstände oder Barschaften entwendet und das Anwesen wieder verlassen. Ein Ansprechen oder ein Widerspruch der meist älteren Opfer wird durch die Täterinnen völlig ignoriert. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine eingespielte und gängige Masche der Täterinnen. Erst vor 4 Wochen konnten gleichgelagerte Fälle im Bereich der Stadt Wadern festgestellt werden. Aufgrund der Taten vom 10.02.2024 wurden abermals Strafanzeigen, bislang gegen unbekannte Täterinnen, angefertigt. Falls Anwohner sachdienliche Hinweise zu ähnlichen Taten oder den gesuchten Täterinnen machen können, bitte mit der Polizei Nordsaarland (06871-90010) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell