Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Soest (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zu einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Jakobistraße. Ein 41-Jähriger aus Soest entwendete mehrere Flaschen Alkohol. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl und sprach den Beschuldigten an. Daraufhin bedrohte der Dieb den Angestellten. Der 41-Jährige Soester flüchtete, der Täter war bereits bekannt. Es wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet. (rb)

