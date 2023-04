Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw durchbricht nach Reifenschaden Mittelleitplanke auf der A9 bei Schleiz Richtung München

Schleiz (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 46-jähriger serbischer Fahrzeugführer den rechten von drei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen der BAB 9 in Fahrtrichtung München mit seinem slowenischen Sattelzug. Auf Höhe des Unfallkilometers, zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein, platzte der linke Vorderreifen der Sattelzugmaschine Renault. Der Fahrzeugführer verlor dadurch die Kontrolle über seinen Sattelzug. Dieser durchbrach in der weiteren Folge die Mittelschutzplanke und überfuhr alle drei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Berlin. Schlussendlich kippte der Sattelzug auf die Fahrerseite, über alle drei Fahrstreifen liegend, um. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit werden. Weitere fünf Fahrzeuge fuhren in der weitere Folge in die Unfallstelle oder kollidierten mit auf der Fahrbahn liegender Ladung des slowenischen Sattelzuges. Das Sattelzug war mit Papier- und Stahlrollen beladen. Hierdurch wurden weitere 5 Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Richtungsfahrbahn Berlin ist seit dem Unfall voll gesperrt und der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Lobenstein abgeleitet. Die Richtungsfahrbahn München war für fünf Stunden voll und ist seitdem teil gesperrt. Hier erfolgte die Verkehrsableitung an der AS Schleiz. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Ferienrückreiseverkehr an beiden Ableitungen und den Umleitungsstrecken. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 386.000,- Euro.

