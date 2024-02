Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verpuffung im Kamin eines Wohnanwesens in Weiskirchen-Rappweiler

Weiskirchen-Rappweiler (ots)

Am frühen Freitagabend, 09.02.204, wurde in Rappweiler in der Zwalbacher Straße über Notruf eine Rauchentwicklung in einem Zweifamilienhaus gemeldet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich nicht um ein Brandgeschehen, sondern es war zu einer Verpuffung in einem Holzofen gekommen. Sach- und Personenschaden ist nicht entstanden. Es waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Weiskirchen, Konfeld, Rappweiler, Weierweiler und Wadern sowie die Polizei im Einsatz. Die Zwalbacher Straße musste aufgrund des Einsatzes für 2 Stunden voll gesperrt werden.

