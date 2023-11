Gerolstein (ots) - Am 10.11.2023 trat der 45-jährige amtsbekannte Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet abermals mehrfach in Erscheinung. Im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein beschädigte er einen vor dem Anwesen eines Wäschegeschäfts stehenden Verkaufsständer. Im Bereich des Rondells beging er einen Hausfriedensbruch. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

