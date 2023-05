Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheibe an PKW eingeschlagen, Zeugen gesucht

Piesport (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.05.2023 kam es auf einem Parkplatz in der Kettergasse zu einem Fall von Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein bisher unbekannter Täter/-in zerstörte an einem Opel Mokka die Scheibe der Fahrertür mittels stumpfer Gewalteinwirkung. Es entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen im dortigen Bereich.

