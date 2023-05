POL-PDWIL: Motorradbrand

Hetzerath (ots) - Am Dienstag, 16.05.2023, kam es gegen 15:30 Uhr in der Straße "Kirchgäßchen", unmittelbar vor der Kita in Hetzerath, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Kind, welches die Straße mit seinem Fahrrad befuhr und einem 3-jährigen Kind. Durch den Zusammenprall wurden beide Kinder glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Einsatz befanden sich der Notarzt mit Rettungshubschrauber, sowie das ...

