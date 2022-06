Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frauen in S-Bahn beleidigt und bespuckt

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Dienstag (31.05.2022) wurden mehrere Frauen in einer S-Bahn in Richtung Stuttgart Vaihingen durch einen 35-Jährigen mehrfach beleidigt und bespuckt. Als zwei junge Frauen am Dienstag (31.05.2022) um 18:36 Uhr am Haltepunkt Schwabstraße in die S3 in Richtung S-Vaihingen stiegen, konnten sie wohl einen Mann wahrnehmen, der mehrere Frauen in der Bahn beleidigt haben soll. Er soll kurz nach deren Einstieg auch auf die beiden eben eingestiegenen Frauen zugekommen sein, sie mehrfach stark beleidigt und bespuckt haben. Der Täter, ein 35-jähriger türkischer Staatsangehöriger, konnte durch Streifen der Landes- und Bundespolizei am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen festgestellt und zum Revier verbracht werden. Weitere Frauen, die ebenfalls Zeuge oder Geschädigte des Vorfalls sind, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711 870 350 zu melden.

