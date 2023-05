POL-PDWIL: Unfallflucht in der Königsberger Straße in Bitburg

Gerolstein (ots) - Wie der Polizeiwache Gerolstein erst am 16.05.2023 mitgeteilt wurde, beschädigten bisher unbekannte Täter in der Nacht vom 09.05.2023 auf den 10.05.2023 einen im Bereich der Sarresdorfer Straße, Höhe der dortigen evangelischen Kirche aufgestellten Verkehrsspiegel. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

