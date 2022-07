LPI-NDH: Jugendliche Mopedfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Bad Tennstedt (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, brannte in der Lagerhalle einer Entsorgungsfirma in der Bahnhofstraße bereits bearbeiteter Müll. Menschen hielten sich bei Brandausbruch nicht in der Halle auf. Die Feuerwehr hatte die Flammen gegen 20.15 Uhr gelöscht. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt. Ob die Lagerhalle weiterhin nutzbar ist, müssen nun Statiker entscheiden. ...

