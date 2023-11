POL-BO: Hund bei Verkehrsunfall am Westring verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Schwer verletzt wurde ein E-Scooter-Fahrer (44, aus Bochum) bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Dietrich-Benking-Straße / Hiltroper Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Bochumer am Montag, 27. November, gegen 18.35 Uhr den Gehweg der Dietrich-Benking-Straße entgegen der Fahrtrichtung. Als er in Höhe des Supermarktes am Fußgängerüberweg die Straßenseite wechseln wollte, ...

mehr