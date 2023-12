LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Mühlhausen/Thüringen (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 25.11. bis 28.11.2023 in das Kammerforster Rennstieghotel Rettelbusch einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an den massiven Brandschutztüren, so dass sie ohne Beute das Hotel verlassen mussten. Sie verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

