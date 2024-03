Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Mann

Bad Salzungen (ots)

Sonntagmorgen waren Beamte der Bad Salzunger Dienststelle in der Werner-Lamberz-Straße in Bad Salzungen unterwegs. Angezeigt wurde eine Körperverletzung, bei der ein 19-Jähriger einen 23-Jährigen tätlich angriff und leicht verletzte. Die Beamten konnten den Angreifer ausfindig machen und erhoben seine Personalien. Im Rahmen dieses Einsatzes steigerte sich die Aggressivität des Mannes und er begann die Polizisten zu beleidigen. Kurze Zeit später eskalierte das Ganze und er griff einen der beiden eingesetzten Beamten an. Es gelang den Einsatzkräften, den renitenten 19-Jährigen am Boden zu fixieren und ihm die Handfesseln anzulegen. Zur Unterbindung weiterer Straftaten kam er ins polizeiliche Gewahrsam. Einen der Beamten verletzte er in dem Handgemenge leicht. Der 19-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

