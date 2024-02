Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht in Weimar

Weimar (ots)

In der Tatzeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 10:00 Uhr kam es in der Bechsteinstraße in Weimar zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurden zwei am Fahrbahnrand abgestellte Pkws durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gestreift und beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 3000 Euro geschätzt. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handelt, der möglicherweise auf Fahrer- und Beifahrerseite einen Schaden hat. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

