Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulwegunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Einen Schulwegunfall hatte am Donnerstagmorgen ein 12-Jähriger in der Erich-Weinert-Straße. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad hinter einem Pkw Audi. Jedoch musste die Fahrerin des Pkw verkehrsbedingt halten, was der Junge zu spät bemerkte und auf den Audi auffuhr. Durch den Aufprall erlitt der Junge leichte Verletzungen, welche in der Folge medizinisch versorgt wurden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell