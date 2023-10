POL-KN: Alkoholisierter Autofahrer fällt durch Fahrweise auf (28.10.2023)

Tuttlingen (ots) - Am Donnerstagmittag ist es in der Unterführung zum Bahnhof zu einem Streit und Handgreiflichkeiten gekommen. Ein 15-Jähriger lief gegen 12:30 Uhr von der Weimarstraße durch die Unterführung zum Bahnhof Tuttlingen. In der Unterführung packte ihn grundlos ein unbekannter Mann am Arm und beschimpfte ihn. Der 15-Jährige riss sich los und lief ...

