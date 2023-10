Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Streit in Unterführung am Bahnhof, Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in der Unterführung zum Bahnhof zu einem Streit und Handgreiflichkeiten gekommen. Ein 15-Jähriger lief gegen 12:30 Uhr von der Weimarstraße durch die Unterführung zum Bahnhof Tuttlingen. In der Unterführung packte ihn grundlos ein unbekannter Mann am Arm und beschimpfte ihn. Der 15-Jährige riss sich los und lief davon. Der unbekannte Mann bedrohte ihn weiter und warf noch eine Bierflasche nach dem Jugendlichen, die ihn verfehlte. Der Jugendliche blieb unverletzt.

Bei der unbekannten Person handelt es sich um einen circa 45-jährigen Mann, bekleidet mit einer olivgrünen Jacke, einer orangefarbenen Mütze und einem schwarzen Rucksack.

Die Polizei Tuttlingen sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter 07461 941 0 entgegen.

