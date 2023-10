Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen) Vorfahrtsunfall fordert mehrere Verletzte (29.10.2023)

Schramberg (ots)

Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und rund 15.000 Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr auf der Einmündung der Kreisstraße 5527 zur Landesstraße 419. Ein 81-jähriger mit einem Ford Fusion bog, aus Richtung Aichhalden kommend, von der K 5527 nach links auf die L 419 ab. Hier stieß er mit einem in Richtung Heiligenbronn fahrenden 3er BMW eines 32-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher und seine 82-jährige Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Transport der Frau erfolgte mit einem Rettungshubschrauber. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in eine Klinik. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Einsatzhelfer des Rettungsdienstes unterstütze ein Notarzt und die Feuerwehr Waldmössingen mit acht Helfern.

