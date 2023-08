Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fahrrad

Ensch (ots)

Am Mittwoch, den 09.08.2023, gegen 16:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Moselstraße und Am Kautenbach in Ensch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Fahrrad. Der Fahrer des Fahrrades, bei dem es sich um ein Kind handelte, wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0, mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

