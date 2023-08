Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L151

Farschweiler (ots)

Am 02.08.2023 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr, ereignete sich auf der L151 in Höhe von Farschweiler eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr die Geschädigte die L 151, aus Hermeskeil kommend in Fahrtrichtung Osburg. Aufgrund eines entgegenkommenden PKWs musste die Geschädigte ausweichen und touchierte dabei die Schutzplanke. Die Geschädigte gibt an, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten PKW gehandelt haben müsste. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 0650391510.

