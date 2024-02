Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erst gepöbelt, dann beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Donnerstagmittag informierten Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der August-Bebel-Straße über eine männliche Person, welche vor dem Markt herumschreie und Passanten bepöbeln solle. Noch während der Anfahrt der alarmierten Beamten trat der Mann gegen ein Schild, beschädigte dies dadurch und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 bis 40 Jahre, dunkel gekleidet, von schlanker Statur und Brillenträger. Vermutlich war der Unbekannte in Begleitung einer weiblichen Person. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 35507/2024, entgegen.

