LPI-J: Erneuter Einbruch

Jena (ots) - Ein Anwohner der Hugo-Schrade-Straße erhielt am Donnerstag insgesamt fünf Pakete ausgeliefert. Über die Zustellung im Hausflur erhielt er ein Foto der Lieferfirma übersandt. Als der Mann jedoch am Nachmittag heim kam musste er feststellen, dass zwei Pakete gänzlich fehlten und ein Paket durch Unberechtigte geöffnet wurde. Hinweise zum Langfinger gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

