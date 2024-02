LPI-J: Nach Beleidigung flogen die Fäuste

Apolda (ots) - Am 08.02.2024, in der Zeit vom 15:15 bis 16:00 Uhr, befuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug in Apolda die Christian-Zimmermann-Straße in Richtung Buttstädter Straße und streifte beim Vorbeifahren den linken Seitenspiegel des durch den 32 Jahre jungen Fahrzeugführer am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig in unbekannte Richtung. Am Pkw des 32-jährigen entstand ein ...

