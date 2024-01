Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Schneefall und Eisglätte führen zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Schneefall und Eisglätte führten am Dienstag, 09.01.2024, ab 18.00 Uhr, zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen und Verkehrsunfällen. Der Polizei sind bis Mittwoch, 10.01.2024, 10.00 Uhr, etwa 25 Verkehrsunfälle bekannt, welche sich aufgrund der Witterungsbedingungen auf den Straßen im Landkreis ereigneten. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Besonders betroffen von Verkehrsbehinderungen waren Verkehrsteilnehmer auf der Bundessstraße 3 (Freiburger Straße) in Schliengen, sowie Verkehrsteilnehmer, welche zwischen Grenzach-Wyhlen und Inzlingen auf der Kreisstraße 6332, in Richtung Rührberg, unterwegs war. An diesen beiden Örtlichkeiten kam der Fahrzeugverkehr für mehrere Stunden zum Stillstand.

Schliengen:

Der Polizei wurde am Dienstag, 09.01.2024, kurz nach 18.00 Uhr, ein Verkehrsunfall auf eisglatter Fahrbahn am Ortsausgang Schliengen gemeldet. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich am Schliengener Berg bereits ein Rückstau von etwa 40 Fahrzeugen gebildet. Von Efringen-Kirchen kommend hatte sich am Schliengener Berg ebenfalls bereits ein Stau von etwa 70 Fahrzeugen und einem Sattelzug mit Auflieger gebildet. Einige Fahrzeugführer wollten wohl wenden und den Berg wieder hinauffahren, was aufgrund der eisglatten Fahrbahn misslang und vollends zu einem Verkehrschaos führte. Die festsitzenden Verkehrsteilnehmer mussten sehr viel Geduld aufbringen. Nach dem Einsatz von Streufahrzeugen der Straßenmeisterei und des Bauhofs Schliengen, welche die Strecke mehrfach abfahren mussten, war der Schliengener Berg ab 21.45 Uhr wieder befahrbar.

Grenzach-Wyhlen:

Auch auf der Rührbergstrecke, der Kreisstraße 6332, kam es am Dienstag, 09.01.2024, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wegen einer schneeglatten Fahrbahn kam es dort gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mindestens fünf beteiligten Fahrzeugen, welche wohl in wechselnder Beteiligung aufeinander fuhren und die Strecke blockierten. Es wurde niemand verletzt. Drei Fahrzeuge sollten abgeschleppt werden, aber auch den Abschleppdiensten war eine Anfahrt aufgrund der Straßenverhältnisse nicht möglich, sodass die Fahrzeuge erst am Mittwochmorgen geborgen werden konnten. Die Sperrung der Kreisstraße 6332, zwischen Wyhlen und Rührberg, konnte am Mittwoch, 10.01.2024, gegen 11.00 Uhr, wieder aufgehoben werden. Auch die Strecke zwischen Inzlingen und Rührberg musste zeitweise voll gesperrt werden. Nachdem diese Strecke von der Straßenmeisterei geräumt und ab gestreut wurde, konnte die Strecke bis Rührberg am Dienstag, 09.01.2024, gegen 22.00 Uhr, wieder freigegeben werden.

Kandern: Wegen Schnee und Eis von Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt

Am Dienstag, 09.01.2024, gegen 18.35 Uhr, kam ein 19-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Landstraße 134 und kam kurz nach dem Ortsausgang Kandern bei schneebedeckter und teilweise vereister Fahrbahn mit seinem Pkw ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte einige Meter auf einer Schutzplanke entlang und fiel schlussendlich auf die rechte Fahrzeugseite. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Gemarkung Rheinfelden: Beim Überholen auf Autobahn ins Schleudern gekommen - eine Leichtverletzte

Am Dienstag, 09.01.2024, gegen 20.50 Uhr, befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Autobahn A 861 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Hochrhein und wechselte auf Schnee bedeckter Fahrbahn von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen, da sie einen Lkw überholen wollte. Dabei übersah sie wohl einen von hinten kommenden, auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 60-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit der Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht haben soll. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in Verbindung mit den Straßenverhältnissen geriet die 68-Jährige während des Fahrstreifenwechsel mit ihrem Pkw ins Schleudern. Der Pkw der 68-Jährigen geriet beim Schleudern quer zur Fahrbahn und es kam zur Kollision mit dem von hinten kommenden 60-jährigen Pkw-Fahrer. Im weiteren Verlauf kam es dann zur Kollision mit der Mittelschutzplanke. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell