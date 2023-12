Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Einbrecher flüchten

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Hauptstraße;

Tatzeit: 21.12.2023, 02.35 Uhr;

Als die Fensterscheibe klirrte, ertönte ein Alarm: Geflüchtet sind in der Nacht zum Donnerstag in Groß Reken Unbekannte, die in ein Geschäft einbrechen wollten. Um hineinzukommen, hatten die Täter ein Loch in ein Fenster der Räume an der Hauptstraße geschlagen. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 02.35 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell