Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bei Kollision leicht verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, L829;

Unfallzeit: 20.12.2023, 07.40 Uhr;

Beim Abbiegen sind am Mittwoch zwei Autos in Gescher zusammengestoßen. Ein 41-Jähriger hatte gegen 07.40 Uhr die L829 mit einem Pkw in Richtung Gescher befahren. Eine nachfolgende 52-Jährige beabsichtige, den Velener mit ihrem Kleinbus zu überholen. In diesem Moment wollte der 41-Jährige nach links in den Brüningweg abbiegen und es kam zur Kollision. Dabei erlitten beide Beteiligten und ein acht Jahre alter Insasse des Kleinbusses leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell