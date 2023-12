Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Folgenreicher Aufprall

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Gescher Damm;

Unfallzeit: 20.12.2023, 18.40 Uhr;

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro - so lautet das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Ahaus gekommen ist. Ein 76-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit seinem Wagen außerorts auf der Kreisstraße 35, Gescher Damm, aus Richtung Ahaus kommend unterwegs. Als der Ahauser nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, prallte ein nachfolgender 27-jähriger Gescheraner mit seinem Fahrzeug auf. Durch die Wucht schleuderten beide Autos in den Straßengraben. Rettungskräfte brachten den verletzten 76-Jährigen in ein Krankenhaus, vorsorglich ebenso die beiden Insassen des anderen beteiligten Pkw, neben dem Fahrer ein 24-Jähriger aus Gescher. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell