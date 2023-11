Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Handwerker

Erfurt (ots)

Eine 91-jährige Frau wurde gestern von einem falschen Handwerker heimgesucht. Im Laufe des Tages hatte ein Mann an ihrer Tür geklingelt und gab an, nach ihrem Wasserhahn schauen zu wollen. Die Seniorin gewährte dem Unbekannten daraufhin Zutritt in ihre Wohnung. Erst später bemerkte die Tochter der Frau, dass in einem Zimmer Sammlermünzen aus einem Schrank herausgeholt worden waren. Ob von dem vermeintlichen Handwerker etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht gesagt werden. (JN)

