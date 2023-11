Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt endet am Baum

Erfurt (ots)

Für einen Mann endete gestern Nachmittag die Autofahrt an einem Baum. Der 44-Jährige war mit seinem über 300 PS starken BMW in der Weimarischen Straße unterwegs gewesen, als er beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Mann fuhr daraufhin über eine Mittelinsel und prallte auf der Gegenspur gegen einen Baum. Der 44-Jährige sowie sein Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der BMW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (JN)

