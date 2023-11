LPI-EF: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Erfurt (ots) - Einen folgenschweren Fehler beging eine 49-jährige Frau in Erfurt. Gestern Mittag wollte sie in einer Sparkasse im Norden der Stadt 10.000 Euro an einem Automaten abheben. Aufgrund der hohen Summe spuckte das Gerät zwar ihre Bankkarte, nicht aber sofort das Geld aus. Die Frau begab sich daraufhin kurz zu einem Bankschalter. Als sie zurückkehrte hatte eine unbekannte Person bereits 6.000 Euro aus dem Ausgabeschacht des Automaten verschwinden lassen und sich ...

mehr