Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Randalierer

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro ist am Montagmorgen in Engstingen entstanden. Eine 69-jährige Fahrerin eines BMW wollte gegen elf Uhr in den Kreisverkehr in der Reutlinger Straße von Großengstingen kommend einfahren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 44-jährigen Lenkers eines Mercedes-Benz Klein-LKW, der sich bereits im Kreisel befand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der BMW wurde durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden musste. (mk)

Kirchheim/Teck (ES): Auf Spielplatz randaliert (Zeugenaufruf)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende auf dem Naturholzspielplatz in der Pfaffenhalde nicht nur in den dortigen Container eingebrochen, sondern haben dort auch auf dem Gelände randaliert und einen beträchtlichen Sachschaden angerichtet. Zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, drangen die Täter nach dem Aufbrechen eines Gartentors in das Gelände ein. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Container und warfen das dort aufbewahrte Werkzeug herum. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stießen sie in dem Container auch auf einen kleinen Münzgeldbetrag, den sie, nachdem sie auf dem Gelände noch ein Tipi umgeworfen hatten, mitgehen ließen. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere hundert Euro beziffern. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Die B 27 musste nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagmorgen kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 7.20 Uhr fuhr eine 37-jährige Fiat-Lenkerin im stockenden Verkehr zwischen Nehren und Ofterdingen auf einen Mercedes Sprinter des Rettungsdienstes auf. Dabei wurde eine 23 Jahre alte Mitfahrerin im Rettungswagen ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Den Blechschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf circa 4.500 Euro. Der Fiat musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell