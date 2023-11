POL-RT: Korrektur der Pressemeldung vom 27.11.2023, 14.25: Bitte verwenden Sie nachfolgende Pressemeldung: Polizeirevier Albstadt unter neuer Leitung

Polizeipräsidium Reutlingen

Albstadt (ZAK): Polizeirevier Albstadt unter neuer Leitung

Erster Polizeihauptkommissar Detlef Wysotzki hat zum 6. November die kommissarische Leitung des Polizeireviers Albstadt übernommen.

Die polizeiliche Laufbahn des 58-jährigen Detlef Wysotzki begann 1985 bei der Hessischen Landespolizei in Kassel und Wiesbaden. An die Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst schlossen sich Verwendungen an verschiedenen Dienststellen im Rhein-Main-Gebiet an. Nachdem er an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Wiesbaden studiert hatte und im Jahr 1994 in den gehobenen Polizeivollzugsdienst aufstieg, war er zunächst bei der Autobahnpolizei Südhessen tätig, bevor er 1996 nach Baden-Württemberg wechselte. Dort war er als Dienstgruppenleiter bei den Polizeirevieren Reutlingen und Balingen eingesetzt. Mit der Polizeireform 2014 wurde er zum Leiter der spezialisierten Verkehrsüberwachung beim Polizeipräsidium Konstanz bestellt. 2020 wechselte er zum Polizeipräsidium Reutlingen, wo er bis Ende Oktober dieses Jahres die Außenstelle der Verkehrspolizei in Balingen leitete.

Seit 1. November ist Erster Polizeihauptkommissar Wysotzki nun gemeinsam mit 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Albstadt mit ihren Teilorten Ebingen, Truchtelfingen, Tailfingen, Onstmettingen, Laufen, Lautlingen, Magrethausen, Pfeffingen und Burgfelden, die Stadt Meßstetten mit den Stadtteilen Hossingen, Tieringen, Unterdigisheim, Oberdigisheim, Hartheim und Heinstetten, sowie die Gemeinden Straßberg, Bitz, Obernheim und Winterlingen zuständig.

Detlef Wysotzki ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

